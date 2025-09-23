Rusya Donetsk'te Pereyezdnoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Pereyezdnoye'nin ele geçirildiğini ve Kupyansk ile Kalinovskoye'ye ilişkin kontrol iddialarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:47
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pereyezdnoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephedeki tüm yönlerde ilerlediği belirtilerek "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pereyezdnoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin kontrolünü ele geçirme yönündeki faaliyetlerini sürdürdüğü ve şehirde bulunan Ukraynalı askerleri çevrelediği bildirildi.

Kupyansk'ta 8 bin 667 binadan 5 bin 667'si kontrol altına alındı. Bakanlık, son bir ayda Ukrayna ordusunun Kupyansk'ta 1800'ü aşkın askerini, 36 tank ve zırhlı aracını, 2 çok namlulu roketatarını ve 137 topçusunu kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Kupyansk'ın demir yolu ve kara yolunun kesiştiği önemli bir lojistik merkez olduğu vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

