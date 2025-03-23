Rusya, Sribnoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair güncel bilgileri paylaştı.

İlerleme ve Operasyonlar

Açıklamaya göre, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sribnoye yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi yer aldı. Bu gelişmeler, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephedeki ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son 24 Saatlik Faaliyetler

Ayrıca, son 24 saat içerisinde 138 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Bu operasyonlar, Ukraynalı askerler, askeri teçhizat ve yabancı savaşçıların konuşlandığı noktaları da kapsıyor.

Ukrayna'ya ait 224 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne de dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın bu alandaki kararlılığı vurgulandı.