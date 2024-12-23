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Rusya, Donetsk'te Storojovoye Kontrolünü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Storojovoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:52
Rusya, Donetsk'te Storojovoye Kontrolünü Sağladı

Rusya'dan Önemli Bir Başarı: Storojovoye Kontrol Altına Alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Storojovoye yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna üzerindeki faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı.

İlerleyiş Devam Ediyor

Açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Storojovoye yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi kullanıldı. Son 24 saat içerisinde, 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) depolarına ve askerî teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Orduya Ait Kaybın Detayları

Savaşın başladığı günden bu yana, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38,355'in üzerinde İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19,961 tank, 1,504 çok namlulu roketatar, 19,953 obüs ve havan topu ile 29,452 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Önceki Başarılar

Dün, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde Lozovaya ve Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimlerinin de ele geçirildiği duyurulmuştu.

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