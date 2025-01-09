Rusya, Endonezya'nın BRICS Tam Üyeliğini Memnuniyetle Karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın BRICS'e tam üye olarak katılımını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlığın yapmış olduğu yazılı açıklamada, Endonezya'nın BRICS üye adaylığının 2023’te Johannesburg’da düzenlenen zirvede onaylandığı belirtildi.

2024 Seçimleri ve Üyelik Süreci

Açıklamada, Endonezya'nın 2024'te düzenleyeceği başkanlık seçimleri nedeniyle BRICS'e üyelik konusunun ertelendiğine işaret edildi. Ancak, Rusya'nın geçen yılki dönem başkanlığında konunun tekrar gündeme geldiği ifade edildi.

Ayrıca, BRICS üyelerinin tümünün Endonezya'nın üyelik başvurusunu desteklediği vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Endonezya'nın BRICS'e tam üye olarak katılmasını memnuniyetle karşılamaktadır.' ifadesine yer verdi.

Endonezya'nın Ekonomik Önemi

Açıklamada, Endonezya'nın Güneydoğu Asya’daki en büyük ekonomi ve nüfusa sahip ülke olduğuna dikkat çekilerek, ülkenin BRICS’e üyeliğinin birliğin otoritesine ve daha adil, dengeli bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

BRICS’in Tarihçesi

BRICS, 2001 yılında İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından yapılan bir araştırmayla literatüre giren "BRIC" kısaltmasından türetilmiştir. Birlik, 2009 yılında Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengelemek amacıyla kuruldu. Güney Afrika'nın katılımıyla, BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucu üyeleri arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni ülkelerin üyeliğiyle genişlemiştir. 2024'te toplam üye sayısı 10'a yükselecek olan BRICS, dünya ekonomisindeki önemli rolünü sürdürmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Aralık 2024’teki açıklamasına göre, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan da 2025 itibarıyla BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde katılacak.