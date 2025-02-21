Rusya: Gazze Krizi İçin Tek Çözüm Bağımsız Filistin Devleti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'de yaşanan krizin yalnızca bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini vurguladı. Lavrov, "Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil, Lübnan, Suriye ve Yemen'de de şiddeti artırdı." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında yapıldı. Bakan, Batı'nın dünya üzerindeki egemenliğini sürdürme çabasının çok kutuplu dünyanın gerçeğine aykırı olduğunu belirtti ve bu durumun jeopolitik istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.

Her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen süregelen sömürgecilik uygulamalarının hala devam ettiğini belirten Lavrov, dünyada kendi kendini yönetemeyen 17 bölgenin bulunduğuna dikkat çekti. Bu şekilde, sömürgeci uygulamaların siyasette, ekonomide, toplumsal ve kültürel alanlarda güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Lavrov, "Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil, Lübnan, Suriye ve Yemen'de de şiddeti artırdı. Son 1,5 yılda 47 bin Filistinli sivil, Arap-İsrail çatışmaları sonucu hayatını kaybetti. Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek rakam." diyerek sorunun çözümüne dair iki devletli formülün önemini vurguladı. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan kalıcı bir barış sağlanamayacağını ekledi.

Asya Pasifik ve NATO

Asya Pasifik bölgesindeki NATO faaliyetlerine de değinen Lavrov, NATO'nun bölgede ülkelerin gelişimini engellemeye çalıştığını ve Avrupa'daki genişlemenin Ukrayna krizine sebep olduğunu ifade etti. Kiev yönetimine kontrolsüz maddi destek ve silah sağlanmasının krizi sona erdirmediğini belirterek, temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Irak, Libya, Afganistan ve Suriye'deki eylemlerinin uluslararası terörizm tehdidini artırdığını söyleyen Lavrov, dünyanın dört bir yanındaki terör gruplarının Ukrayna'dan sızan Batılı silahlarla beslendiğini aktardı.

Lavrov, çok kutuplu dünya düzeninde hegemonya ve bloklaşma siyasetine yer olmaması gerektiğini vurgulayarak, Batı'nın yeni bir güç dengesini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası ilişkilerin, her ülkenin ulusal çıkarları temelinde inşa edilmesi gerektiği mutabakatıyla, bu konuların Riyad'da yapılan istişare toplantısında ele alındığını sözlerine ekledi.