Rusya, Hamas'ın İsrail'den aldığı rehineleri kurtarmak için devrede

Rusya, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlediği saldırıda ele geçirdiği 200'den fazla rehinenin serbest bırakılması için Hamas ile görüşmeler yürütüyor. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov, rehineler arasında Rus vatandaşlarının da bulunduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda çaba gösterdiğini söyledi. Hamas ise Rusya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ederek, Rus rehineleri serbest bıraktığını duyurdu.

Rehinelerin durumu belirsiz

Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki yerleşimlere ve askeri üslere roket ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemişti. Saldırıda en az 1400 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de Hamas militanları tarafından rehin alınmıştı. Rehineler arasında 30 çocuk, 20 yaşlı ve 13 yabancı uyruklu kişi de bulunuyor. Rehinelerin Gazze Şeridi'nde nerede tutulduğu ve sağlık durumları hakkında net bir bilgi yok.

Rusya, Hamas ile temas halinde

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov, rehinelerin serbest bırakılması için Rusya'nın Hamas ile iletişim kurduğunu açıkladı. Viktorov, "Elbette Hamas temsilcileriyle temaslarımız var ve her şeyden önce İsrailli sivillere yönelik terörist saldırının ilk gününden beri Hamas militanları tarafından yakalanan rehineleri bulundukları yerlerden kurtarmayı amaçlıyoruz" dedi. Viktorov, rehineler arasında Rus vatandaşlarının da olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda çaba gösterdiğini belirtti.

Hamas, Rus rehineleri serbest bıraktı

Hamas, Rusya'nın girişimi sonucu Rus vatandaşlığına sahip iki rehineyi serbest bıraktığını duyurdu. Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına ve Rusya'nın Filistin davasını destekleme konusundaki tutumuna yanıt olarak, İslami Direniş Hareketi Hamas, Rus vatandaşlığına sahip iki tutukluyu serbest bıraktı" denildi. Açıklamada, serbest bırakılan rehinelerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiği ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ile irtibata geçildiği bildirildi.

İsrail, Hamas'ın taleplerini reddediyor

İsrail, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerini reddediyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Hamas'ın saldırısına karşı sert bir misilleme yapacaklarını ve rehineleri kurtarmak için her yolu deneyeceklerini söyledi. Bennett, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için hiçbir taviz vermeyeceklerini ve Hamas'ı bu konuda uluslararası toplumun baskı altına alması gerektiğini ifade etti.