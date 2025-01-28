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Rusya, Harkiv'deki Dvureçnaya'yı Ele Geçirdi

Rusya, Harkiv bölgesindeki Dvureçnaya yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Saldırılar ve hava savunması hakkında detaylar verildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:18
Rusya, Harkiv'deki Dvureçnaya'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Dvureçnaya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki operasyonlarına dair güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Rus ordusunun cephe hattında ilerleme kaydettiği ve pozisyonlarını güçlendirdiği belirtildi. "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Harkiv bölgesinin Dvureçnaya yerleşim birimi kurtarıldı," ifadesi yer aldı.

Son 24 saat içinde, 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) ile insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve depolarına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 64 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplamda 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 635 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 870 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 21 bin 22 obüs ve havan topu ile 30 bin 853 özel askeri aracın yok edildiğini açıkladı.

Bakanlık, ayrıca dün Donetsk bölgesindeki Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde de kontrolü ele geçirdiklerini bildirmiştir.

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