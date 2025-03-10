Rusya, İki İngiliz Diplomatı Casusluk Şüphesiyle Sınır Dışı Ediyor

Rusya'dan İngiliz Diplomatik Misyonuna Sert Tepki

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki İngiliz diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. FSB’nin resmi bildirisinde, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

İhlal ve Casusluk Faaliyetleri

Açıklamada, Büyükelçilikteki ikinci katip Alkesh Odedra ve birinci katibin eşi Michael Skinner’ın, Rusya’ya giriş izni alırken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdikleri vurgulandı. Bu durumun Rus yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

FSB tarafından yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu diplomatların Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair belirtiler tespit edildi. Bu sebepten ötürü, Odedra ve Skinner’ın akreditasyonları iptal edildi. Diplomatik temsilcilerin iki hafta içinde Rusya’yı terk etmeleri bekleniyor.