Rusya Merkez Bankası faizi 100 baz puan düşürdü: Politika faizi yüzde 17

Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 17'ye çekti; enflasyon projeksiyonları ve para politikası vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:28
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 17'ye indirdi. Banka kararını duyurduğu açıklamada mevcut fiyat artışının sürdürülebilir göstergelerde önemli bir değişiklik yaratmadığı ve yıllık bazda yüzde 4'ün üzerinde seyrettiği belirtildi.

Karar ve gerekçeler

Açıklamada ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiği vurgulandı. Banka, "Kredi büyümesi son aylarda yoğunlaşmıştır. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmektedir." ifadelerini kullandı ve enflasyonu 2026 hedeflerine yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceğini kaydetti.

Metinde ayrıca, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 17'ye indirmeye karar verdi." değerlendirmesi paylaşıldı. Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olarak alınacağı ifade edildi.

Enflasyon projeksiyonları ve geçmiş adımlar

Banka, mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 6-7 bandına düşeceğini, 2026'da ise yüzde 4'e gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı.

Geçmişe dönük açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkardığı, politika faizinin 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulduğu ve 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Banka, son olarak 6 Haziran'da politika faizini yüzde 21'den yüzde 20'ye indirerek Eylül 2022'den bu yana ilk faiz düşüşünü gerçekleştirmiş; ardından Temmuz'da 18'e çekmişti.

Ülkede yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,5 seviyesinde olduğu ve bankanın bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak