Rusya: NATO, Ukrayna Barış Müzakere Sürecini Engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Ukrayna'daki barış müzakerelerini engellemeye çalışmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:24
Rusya: NATO, Ukrayna Barış Müzakere Sürecini Engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi, Ukrayna meselesine dair barış müzakere sürecini engellemeye çalışmakla suçladı. Lavrov, bazı NATO üyelerinin Rutte'nin yaklaşımını benimsemediğini ve Ukrayna’yı silahlandırmak için daha fazla kaynak ayırma niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, G20 gündeminin Batı tarafından Ukraynalaştırılma girişimlerinin başarısız olduğu ifade edildi.

Lavrov, ihtiyacı olan ülkelere destek sağlanmasının önemine dikkat çekerek, Ukrayna’ya yüzlerce milyar dolarlık askeri yardım yapıldığını; bunun yerine bu kaynakların özellikle Afrika gibi hayati ihtiyaçları olan bölgelere harcanabileceğini belirtti.

Rutte'nin Yürüttüğü Siyaset Eleştirildi

Lavrov, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Suudi Arabistan’da düzenlenen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki istişareler üzerindeki etkisini şöyle tanımladı: "Rutte, tüm ittifak üyelerinin fikir birliğini yansıtması gereken bir memur gibi değil, sanki güçlü bir devletin başkanıymış gibi hareket ediyor." Lavrov, Rutte'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, müzakerelere kadar sağlam durması ve pozisyonunu yumuşatmamayı önerdiğini de ekledi.

Lavrov, Rutte’nin bu tutumunu "görevini kötüye kullanmak" olarak nitelendirdi. Ancak, bazı NATO ülkelerinin bu yaklaşımı kabullenmediği ve silahlandırma konusunda harcama yapma niyetinde olmadıkları ifade edildi.

Rusya ve ABD Arasındaki İstişareler

Lavrov, Rusya'nın dost ülkelerinden gelen olumlu tepkilerin, Rusya ve Batı arasındaki anlaşmazlıkların sona erdiği anlamına gelmeyeceğini dile getirdi. İstişarelerin başlamasının, herkes tarafından normal bir süreç olarak kabul edildiğini vurguladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rusya’ya yönelik karar tasarısı sürecine katılmaması hakkındaki bir soruya ise, "Bu, (ABD Başkanı) Donald Trump'ın yönetim politikalarının özünü yansıtıyor," dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında ele alınacak konular üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Yaptırımlar ve Ekonomik İlişkiler

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak Rusya’ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını, ABD ile yapılan istişarelerde gündeme getirmediklerini kaydetti. Lavrov, Batılı şirketlerin Rusya’ya dönüş imkanı ile ilgili ise, "Bu şirketlerin yalnızca Rus ekonomisine risk yaratmayacak sektörlere girmesine izin verilebilir," ifadelerini kullandı.

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