Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı

Şahinbey Ulaş Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren anlar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin balkonundaki demir parmaklıklarda 3 yaşlarındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle kafasından asılı kaldı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu sırada, bir vatandaş elektrik direğinden balkona tırmanarak çocuğun bulunduğu noktaya ulaştı ve önce düşmesini engelledi, ardından çocuğu sağ salim kurtardı.

Yürekleri ağızlara getiren o anlar ve yaşanan panik, çevredeki bir kişinin çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun kurtarılmasıyla bölgede bulunanlar rahat bir nefes aldı.

