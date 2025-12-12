İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem

İstanbul'da çıkar amaçlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin birden fazla ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon ve suçlamalar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde çeşitli eylemlere katılan çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürdü. Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Silahlı Tehdit" gibi suçlar da dahil olmak üzere 7 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri belirlenen şüphelileri yakalamak için dün operasyon başlatıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilenler

Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler tevkif edilerek emniyete götürüldü. Gözaltındaki kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

