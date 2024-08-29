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Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki İlerleyişi Devam Ediyor

Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde iki yeni yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:01
Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki İlerleyişi Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni güncellemeler sundu. Açıklamada, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde toplam iki yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Bakanlık, "Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Stelmahovka yerleşim birimini, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı" ifadesini kullandı.

Askeri Operasyonlar ve Hava saldırıları

Açıklamada, İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri ve diğer askeri hedefler üzerinde düzenlenen hava saldırılarına ilişkin detaylar yer aldı. Özellikle, 135 bölgede Ukrayna'ya ait tesislerin hava, insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarıldı. Ek olarak, Karadeniz'de 3 insansız deniz aracının imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna Ordusuna Verilen Zarar

Bakanlık, askeri operasyonların başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini vurguladı. İlgili ifadelerde, 640 uçak, 283 helikopter, 30.649 İHA, 575 hava savunma füze sistemi ve diğer askeri teçhizatın yok edildiği bildirildi.

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