Rusya'dan Gazze Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki durumun iyileşmesi için İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşmaların kesin bir şekilde uygulanmasının kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaharova, Hamas ve İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelere dikkat çekti. Zaharova, bu sürecin Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes sağlayacağına ve Filistin meselesi'nin kapsamlı çözümüne umut ettiklerini ifade etti.

Gazze'deki İnsani Kriz

Gazze'deki insani durumun "feci" olduğunu vurgulayan Zaharova, ölü ve yaralı Gazze halkının sayısının 160 bini aştığını açıkladı. Zaharova, 2 milyona kadar kişinin göç etmek zorunda kaldığına ve bu rakamın nüfusun %90'ına tekabül ettiğine dikkat çekti. Ayrıca, çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nin sivil altyapısının neredeyse tamamının yok edildiğini belirtti. Uzmanların, Gazze'nin büyük bir kısmının uzun yıllar boyunca yaşamak için uygun olmayacağına dair görüşlerini aktardı.

Zaharova, mevcut ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasında yaşanan aksaklıklara da değinerek, burada kalan insanların acı çektiğinin altını çizdi. Daha önce Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırdıklarını ve bu çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın Uluslararası Katılımları

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ve Rus yetkililerin Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ukrayna meselesinde bir araya geleceği yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Zaharova, Rusya'nın bu konferansa çağrılmadığını bildirdi. Zaharova, bu kararın birkaç yıl önce alındığını ve siyasi olarak garip bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna İle İlgili Açıklamalar

Ayrıca, Ukrayna'nın yapılan suçlamalarını, Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili provokasyon olarak değerlendirdi. Zaharova, Ukrayna'nın nadir toprak metallerinin ABD'ye teslim edilmesi durumunun, Ukrayna Anayasası'na aykırı olduğuna dikkat çekti.

Kuril Adaları ve Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Kuril Adaları'nın Rusya'ya ait olduğunu vurgulayan Zaharova, Japonya'nın bu durumu kabul etmemesinin sorun yarattığını belirtti. Ayrıca, Suriye'deki Rus askeri varlığının sürdürülmesi hakkında temasların devam ettiğini dile getirdi.