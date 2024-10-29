Rusya Nükleer Tatbikat Başlattı

Rusya Nükleer Silah Kullanımını Tatbikatla Test Ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silah kullanımına dair yeni bir tatbikat başlatıldığını duyurdu. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Rus askeri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, tatbikatın amacını etkin bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Tatbikatın İçeriği ve Amaçları

Putin, "Bugün tekrar stratejik caydırıcı güçlerinin tatbikatını yapıyoruz. Yetkililerin, balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasıyla nükleer silahların kullanımına dair eylemleri denetlenecek," dedi. Ayrıca, nükleer silahların devlet güvenliğinin sağlanmasında sadece "istisnai" bir önlem olduğuna dikkat çekti.

Stratejik Güvenlik ve Modernizasyon

Putin, nükleer üçlemenin ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin garantisi olduğunu vurgulayarak, "Artan jeopolitik gerilimler ve yeni dış tehditler göz önünde bulundurulduğunda, her zaman kullanıma hazır modern stratejik güçlere sahip olmak önemli," şeklinde konuştu.

Modern Silah ve Yeniden Silahlanma

Putin, Rus ordusunun modern silahlarla donatılma oranının bu yıl yüzde 94'e ulaştığını belirtti. Ülke olarak yeniden silahlanma yarışına girmeyi arzulamadıklarını ancak nükleer güçlerinin gerekli seviyede tutulacağını ifade etti.

Geçmiş Tatbikatlar

Rusya, Mayıs ayında Güney Askeri Bölgesi'nde nükleer silah kullanımına yönelik bir tatbikat gerçekleştirmiş ve bu tatbikat yaklaşık 3 ay sürmüştü.