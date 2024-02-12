Rusya Parlementosu alt kanadından 'Baykar' açıklaması: Bizim için meşru bir hedeftir

Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Dmitry Belik, Ukrayna'da kurulan Baykar fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada Bayraktar satışının Türkiye için iç mesele olarak görüldüğü ancak Rusya tarafının kendi meseleleri ve farklı amaçları olduğuna vurgu yapıldı.

Ukrayna'da kurulacak olan Baykar Teknoloji insansız hava aracı (İHA) fabrikası, Rusya ile Türkiye arasında gerilime neden oluyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dimitri Belik, fabrikanın Rusya için "meşru hedef" haline geleceğini söyledi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise fabrikanın bir yıl içinde üretime başlayacağını ve Ukrayna'nın savunma kapasitesini artıracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce Kiev rejimine tedarik edilen Bayraktarların sayısı önemliydi. Bugün bunların cephe hattında aktif olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bu ilk husus. İkincisi, Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri teçhizat üretimi bizim için meşru bir hedeftir. Üçüncüsü, bu tesisin ya da "Bayraktar" üretiminin çatışmanın gidişatını bir şekilde ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum."

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dimitri Belik, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar İHA'ları satmasını ve Türk Akımı projesinden yararlanmasını değerlendirdi. Belik, Türkiye'nin pragmatik bir politika izlediğini, ancak Rusya'nın da kendi çıkarlarını koruyacağını söyledi. Belik Bayraktar satışımın Türkiye tarafı için ülke çıkarını korumaya yönelik bir eğilim olarak görüldüğünü ancak bu durumun bir iç mesele olduğunu belirtti. Öte yandan kendi hedefleri ve amaçları olduğu bu doğrultuda adımlar atacaklarını belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar İHA'ları satmasına ve orada bir fabrika kurmasına dair yorum yapan Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Dmitry Belik, fabrikanın Rusya için "meşru hedef" olduğunu söyledi. Belik, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu ve bu durumun ilişkileri etkilemeyeceğini de iddia etti. Belik açıklamasında,



"Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Türk tarafı bu tür tesisler inşa etmek istiyorsa ve bu onlar için karlıysa, onları yasaklayamayız, ancak buna karşı çıkma imkanımız var. Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir. Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Orta Doğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan, insanların sözlerinden sorumlu olmayı bilmeleridir." ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANDI?

Ukrayna'da kurulacak Bayraktar TB-2 fabrikasının yıllık 120 adet İHA üretebileceğini belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bölgedeki çatışmanın fabrika çalışmalarını engellemediğini ifade etti.

Fabrikanın bir yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan Kiev civarındaki fabrikada, TB2 ve TB3 tipi İHA'lar üretilecek ve yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2022 yılında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı "Devlet Liyakat Nişanı" ile onurlandırmıştı.