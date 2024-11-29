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Rusya: Son Bir Haftada 10 ATACMS Füzesini Düşürdük

Rusya, son bir haftada 10 ATACMS füzesinin düşürüldüğünü açıkladı. Hava savunma sistemlerinin başarısı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:49
Rusya: Son Bir Haftada 10 ATACMS Füzesini Düşürdük

Rusya'nın Hava Savunma Sistemleri Başarılarının Ardında

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Amerikan yapımı 10 adet Kara Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzesinin Rus hava savunma sistemlerince başarıyla düşürüldüğünü duyurdu. Bu bilgi, 23-29 Kasım tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair yapılan değerlendirmelerle birlikte belirtildi.

Askeri Faaliyetler ve Hedefler

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilen saldırıların detaylarına yer verildi. Bu saldırılarda, enerji altyapıları, askeri havaalanı tesisleri, insansız deniz araçları üretim ve depolama noktaları, silah ve mühimmat depoları, Ukraynalı askerler ile yabancı askeri uzmanların ve paralı savaşçıların konuşlandığı yerler hedef alındı.

Ukrayna'nın Saldırıları ve Kaybı

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Son haftada, uzun menzilli Neptun füzesi, amerikan yapımı 10 ATACMS, 15 Fransız yapımı Hammer, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 353 insansız hava aracı gibi etkili sistemlerin Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ifade edildi.

Bölgedeki Gelişmeler

Rus ordusunun, Harkiv bölgesindeki Kopanki ve Donetsk bölgesindeki Novaya İlyinka, Vorovskoye ve Razdolnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiği aktarıldı. Ayrıca, 34 Ukrayna askerinin esir alındığı belirtildi.

Savaşın Genel Durumu

Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusunun kayıpları da dikkat çekici. Rusya, bugüne kadar 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 913 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 562 tank ve zırhlı araç gibi önemli askeri mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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