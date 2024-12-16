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Rusya, Suriye'deki Askeri Üslere İlişkin Nihai Karar Yok

Kremlin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumu hakkında henüz nihai bir karar alınmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:37
Rusya, Suriye'deki Askeri Üslere İlişkin Nihai Karar Yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait askeri üslerin durumu hakkında nihai bir kararın bulunmadığını belirtti. Peskov, yaptığı açıklamada, "Şu anda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek," dedi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Peskov, Suriye'deki askeri üslerin durumu ile ilgili kesin bir adım atılmadığını vurguladı. “Bu konuda nihai karar yok. Ülkedeki durumu kontrol eden güçlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de değinerek, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası teklifinin yapıldığını hatırlattı. Orban’ın önerisinin Putin tarafından desteklendiğini, ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin bu öneriyi desteklemesiyle alakalı bir soruya Peskov, "Trump'ın ekibi artık Beyaz Saray'ı yönetmiyor. Durum bu. Joe Biden ekibi, Beyaz Saray'da 20 Ocak'a kadar görevde olacak" diye yanıt verdi.

Peskov, Ukrayna'da Rus barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimali hakkında, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini belirterek, "Bu durumda özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Herhangi bir müzakere söz konusu değil. Müzakereler İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde yeniden başlatılabilir, fakat Ukrayna müzakere masasından ayrıldı. Uzman birimler hakkında konuşmak için henüz erken" şeklinde ifadelerde bulundu.

Son olarak, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalarda öldüğüne dair iddialar hatırlatıldığında Peskov, bu sorunun Savunma Bakanlığına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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