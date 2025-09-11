Rusya: Ukrayna'da İsrail yapımı RADA RPS 42 radarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı RADA RPS 42 çok fonksiyonlu radar ile füze ve teçhizat depolarını vurduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:52
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı çok fonksiyonlu RADA RPS 42 radar sisteminin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamanın detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği kaydedilirken, "Doğu askeri birlikleri aktif taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Sosnovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin İsrail yapımı RADA çok fonksiyonlu radar istasyonunu, füze ve topçu depoları, askeri teçhizat depolarını vurduğu; 147 bölgede Ukrayna silahlı güçleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı yerlerin ateş altına alındığı belirtildi.

RADA radarının kullanımına ilişkin not

İsrail yapımı RADA RPS 42 model çok fonksiyonlu radar sistemleri bir süredir Ukrayna ordusu tarafından savaşta kullanılıyor. Rus ordusu, 2024'ün yaz aylarından bu yana zaman zaman bu radar sistemlerini vurduklarını açıklıyor.

Haberde, bu radarların 3D hava gözetleme, mobil kullanım, mini insansız hava araçlarını tespit etme ve kısa ile orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı ve hedef tespiti görevlerinde kullanıldığı vurgulandı.

