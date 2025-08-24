DOLAR
Rusya-Ukrayna Esir Takası: 146 Rus ve 146 Ukraynalı Asker Serbest

BAE arabuluculuğunda gerçekleştirilen takasta 146 Rus ve 146 Ukraynalı asker serbest bırakıldı; 8 Rus vatandaşı da serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:52
BAE arabuluculuğunda yürütülen takasta önemli gelişme

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

