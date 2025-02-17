Rusya, Ukrayna ile Seyir Güvenliği Anlaşmasını Feshetti

Rusya, Ukrayna ile Seyir Güvenliği Anlaşmasını Resmen Feshetti

Rusya'nın Başbakanı Mihail Mişustin, Ukrayna ile Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin mevcut anlaşmanın feshedilmesiyle ilgili belgeyi imzaladı.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Mişustin, iki ülke arasında 20 Mart 2012'de imzalanan, deniz seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik anlaşmanın yürürlükten kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, “Rusya ve Ukrayna hükümetleri arasındaki yürürlükteki bu anlaşma feshedilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bahse konu anlaşma çerçevesinde, taraflar arasında deniz güvenliği ve denizin korunması konularında karşılıklı bilgi akışı sağlanıyordu. Ayrıca, gemilerin boyutları ve rotalarıyla ilgili bilgiler de taraflar arasında paylaşılmaktaydı. Bu durum, bölgede gemi trafiğinin düzenlenmesine büyük katkı sağlıyordu.

Ancak şimdi bu anlaşmanın feshedilmesi, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'ndaki gerginliğin artmasına neden olabileceği endişelerini artırdı.