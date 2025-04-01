Rusya, Ukrayna Krizinin Çözümünde ABD ile Temaslarını Sürdürüyor

Rusya ve ABD Arasındaki Temaslar Devam Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD ile temaslarını sürdürdüklerini açıkladı. Peskov, "Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Uyarısı ve Yanıt

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği uyarısını değerlendirdi. "Amerikan tarafıyla temasları sürdürüyoruz. Ukrayna meselesi çok karmaşık ve bu nedenle ek çaba gerektiriyor." dedi.

Finlandiya ve İsveç İlişkileri

Peskov, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın Rusya ile ilişkileri yeniden kurmak için hazırlıklı olunması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendirdi. Rusya'nın, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri bozma niyetinde olmadığını vurgulayan Peskov, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.

Peskov, "Aramızda hiçbir sorun yaşanmadı, faydalı işbirliği vardı. İki ülke şirketleri bu işbirliğinden fayda sağlıyordu. Ancak hem Finlandiya hem de İsveç, ilişkileri bozmayı tercih etti ve şimdi NATO askeri altyapısını kendi topraklarına çekiyorlar." şeklinde konuştu.

Son olarak, Peskov, Rusya'nın bu ülkelerle ilişkileri iyileştirmeye açık olduğunu ifade etti.