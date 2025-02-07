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Rusya, Ukrayna Müzakerelerine Açık Olduğunu Belirtti

Kremlin, Ukrayna meselesinin müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı ve diyaloga hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:56
Rusya, Ukrayna Müzakerelerine Açık Olduğunu Belirtti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını vurguladı. Peskov, "Her halükarda meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değinerek, Azerbaycan'ın Bakü'de bulunan "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Kültür Merkezinin faaliyetlerini sonlandırma kararını üzücü bulduğunu belirtti. Bu sorunun, Azerbaycan ile olan geleneksel iyi ilişkiler çerçevesinde diyalog yoluyla çözülebileceğini kaydetti. Peskov, "Bu sorunun ikili temaslarda çözüleceğini düşünüyoruz. Meslektaşlarımızla bu konuyu çeşitli düzeylerde gündeme getireceğiz. İki devlet liderinin temaslarında da bu konu konuşulabilir" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili açıklama yapmayı planlamadığını da bildirdi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili barış planı sunacağı yönündeki iddialar hakkında "Bu konuda çok açıklama ve haber var, bunlar hemen yalanlanıyor. Her şeye tepki verme imkanı ve isteğimiz yok. Bu konuda henüz somut bir gelişme yok. Sabırlı olmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, Ukrayna ile müzakerelerde hangi konularda taviz verebilecek?" sorusuna Peskov, "Rusya, müzakerelere hazır. Bunu her düzeyde, özellikle de devlet başkanı seviyesinde defalarca dile getirdik. Rusya müzakerelere açık. Her halükarda meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerekiyor. Şimdilik bu konuda somut bir şey yok" yanıtını verdi.

Peskov, Putin'in Trump ile görüşmesi konusunda bir gelişme olması halinde bilgi vereceklerini ifade etti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Putin-Trump görüşmesi hakkında gelişmeler olduğunu belirterek, "Şubat veya martta görüşme olabilir" şeklinde konuştu.

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