Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu

Bakanlık açıkladı; bölge valileri ve Kırım yönetimi zarar bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 114 insansız hava aracının (İHA) çeşitli bölgelerde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği ve söz konusu İHA'ların gece saatlerinde hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği ifade edildi. Açıklamada, İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda saldırı sonucu Belgorod kentinde 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Krasnodar Bölge Valisi Roman Sinyagovskiy ise Telegram açıklamasında, İHA saldırısı nedeniyle bölgede bazı binalarda hasar meydana geldiğini aktardı.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da, Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin yaralandığını paylaştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım'daki saldırıyla ilgili olarak bir terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.