Rusya ve ABD İkili İlişkilerde Sorunları Görüşmek İçin Toplanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile önemli görüşmeler yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:10
Rusya ve ABD İkili İlişkilerde Sorunları Görüşmek İçin Toplanıyor

Rusya ve ABD Arasındaki İkili İlişkilerde Önemli Görüşme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerde yaşanan sorunların ele alınacağı görüşmeler düzenleyeceklerini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Ryabkov, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti. Ryabkov, Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarının altını çizerek,"ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler, Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde gerçekleştirilecek. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için bir fırsat oluşturma potansiyeli taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Kabatiye'de 48 Saat Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti
2
Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı
3
Edirne'de Plakasını Bantla Kapatana Cezai İşlem
4
İsrail Ordusundan Cenin'de Yeni Baskın: Yamun Beldesinde Altyapı Tahribatı
5
Hizbullah Lideri Kasım: Zafer Kesin, Filistin Bizim Pusulamızdır
6
AK Parti MYK Üyeleri Açıklandı: Yeni Dönemde 9 İsim Görevde
7
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi