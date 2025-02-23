Rusya ve ABD İkili İlişkilerde Sorunları Görüşmek İçin Toplanıyor

Rusya ve ABD Arasındaki İkili İlişkilerde Önemli Görüşme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerde yaşanan sorunların ele alınacağı görüşmeler düzenleyeceklerini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Ryabkov, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti. Ryabkov, Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarının altını çizerek,"ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler, Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde gerçekleştirilecek. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için bir fırsat oluşturma potansiyeli taşıyor.