Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Telefonla Görüştü

Bayramov ile Lavrov, telefon görüşmesinde ikili ve çok taraflı ilişkiler, ekonomik ve insani işbirliği ile bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:02
Bayramov ile Lavrov ikili ilişkileri ve güvenliği görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı konular, siyasi, ekonomik ve insani işbirliğinin farklı boyutları ile bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri ele alındı.

Bakanlar, dün Astrahan'da yapılan Rusya-Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının sonuçlarını "olumlu" bulduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca diğer konularda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

