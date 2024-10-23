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Rusya ve Belarus'tan NATO'ya Karşı Güçlü İşbirliği

Rusya ve Belarus, NATO'ya karşı askeri savunmalarını güçlendirmek için ortak çalışmalara devam edecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:44
Rusya ve Belarus'tan NATO'ya Karşı Güçlü İşbirliği

Rusya ve Belarus Askeri İşbirliğini Artırıyor

Rusya ve Belarus, NATO'nun büyüyen tehditlerine karşı askeri savunma işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Bu çerçevede, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Askeri İşbirliğinin Önemi

Toplantıda konuşan Belousov, "Ülkelerimizin askeri işbirliğini aktif şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu, Batı'nın baskı uyguladığı, NATO'nun da sınırlarımızda düşmanca eylemlerde bulunduğu bu dönemde oldukça önemlidir" dedi. NATO'nun bu yıl Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük askeri tatbikatlarını düzenlediğini belirten Belousov, tatbikatların Rusya ile müttefikleri üzerindeki etkilerini de vurguladı.

Küresel Risklere Dikkat Çekildi

Belousov, NATO'nun Ukrayna ile ilgili süreçlere dahil olmasının küresel çapta riskler yarattığını belirtti ve "Rusya'ya zarar verme isteği, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açabilir" şeklinde uyarılarda bulundu. Bu bağlamda, Belarus’a karşı savunma önlemleri kapsamında nükleer silahların kullanımı olasılığına da yer verdi.

İşbirliği ve Ortak Tatbikatlar

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise iki ülkenin askeri konulardaki işbirliğini sürdürerek devletlerinin egemenliğini korumaya çalışacaklarını ifade etti. Hrenin, Rusya ile askeri teçhizat ve silah desteği sağlama konularında sürdürülen çalışmaların yanı sıra, ortak "Batı-2025" tatbikatının hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

2027'ye Kadar Sürecek İşbirliği Planı

Toplantının sonunda, 2027'ye kadar devam edecek işbirliği planı onaylandı. Plan dahilinde, askeri savunma alanında toplam 160 etkinlik düzenleneceği duyuruldu.

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