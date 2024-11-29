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Rusya ve Kuzey Kore Arasında Askeri İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleşti

Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları, askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Ziyaretin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:55
Rusya ve Kuzey Kore Arasında Askeri İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleşti

Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları Askere İşbirliğini Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele almak üzere bir araya geldi. Bu önemli toplantı, Belousov'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaret esnasında gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları ve Önemli Açıklamalar

Görüşmenin başında konuşan Belousov, Kuzey Kore'nin dost bir ülke olduğunu belirterek, "İki ülke liderleri arasındaki güvenilir etkileşim, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. İkili ilişkiler askeri işbirliği dahil her alanda gelişiyor," ifadelerini kullandı.

Belousov, bu yıl haziran ayında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına da dikkat çekerek, "Bu anlaşma, Kuzeydoğu Asya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor. Bölgedeki güç dengesinin korunmasına olumlu katkı sağlıyor ve nükleer silahın kullanılması dahil, Kore Yarımadası'nda yeniden savaş riskini azaltıyor. Söz konusu anlaşma, Avrasya'da yeni bir güvenlik sisteminin temelini oluşturuyor," dedi.

Kuzey Kore'nin Savunma Bakanından Destek

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang da Rusya ile olan ilişkilerine verdikleri önemi vurgulayarak, bu bağların sürekli olarak güçlendirilmesini istediklerini ifade etti. No Kwang, "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında işbirliği gelişiyor," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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