Rusya ve Ukrayna Arasında 175'er Esir Değişimi Yapıldı

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Esir Değişimi Detayları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er esir asker değişimi yapıldığını ve iyi niyet göstergesi olarak 22 ağır yaralı Ukraynalı askerin Kiev’e teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın elinde bulunan 175 Rus asker ile Rusya'nın elindeki 175 Ukrayna askerinin takas edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca iyi niyet göstergesi olarak, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 22 ağır yaralı Ukraynalı savaş esiri verildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus Askerlerinin Durumu

Tüm Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu aktarılırken, burada askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım verildiği, ayrıca yakınlarıyla iletişim kurma imkanı sağlandığı ifade edildi.

Serbest bırakılan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere Rusya topraklarına getirileceği belirtilirken, değişimin gerçekleşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığı vurgulandı.

Trump ve Putin'in Görüşmesi

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları son telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında 175’er esir değişimi yapılacağı, ayrıca 23 ağır yaralı Ukrayna askerinin Moskova tarafından Kiev’e teslim edileceği belirtilmişti.