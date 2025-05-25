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Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki Esir Takasını Tamamladı

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki müzakerelerde kararlaştırılan 1000'e 1000 esir takasını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:06
Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki Esir Takasını Tamamladı

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki Esir Takasını Tamamladı

Rusya ile Ukrayna arasında, İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303 askerin karşılıklı olarak takas edilmesiyle başarıyla sona erdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bu müzakerelerde, esir değişiminin gerçekleştirildiği belirtilirken, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 303 Rus askeri alındı. Bu askerlerin karşılığında da 303 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerin, Belarus'ta bulunacağı ve gerekli tıbbi ile psikolojik desteklerin sağlanacağı ifade edildi. Tüm askerler, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi edilmek üzere Rusya'ya ulaştırılacak.

Bu takas işlemi, 23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve toplam 1000 kişiye 1000 kişilik esir takasının bir parçası oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, karşılıklı olarak 303 esir askerin daha takas edildiğini duyurdu. Zelenskiy, "Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Başkan Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine dönmeleri için çabalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İstanbul'daki Müzakerelerin Ayrıntıları

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler 16 Mayıs'ta, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılmıştı. İki taraf, burada büyük bir esir takası ve olası bir ateşkese yönelik görüşmelere dair mutabakat sağlamıştı.

Esir değişimi çerçevesinde daha önce 23 Mayıs'ta 270 asker ve 120 sivil esir takas edilmiş, ardından dün 307 asker daha karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303...

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303 askerin daha karşılıklı olarak takas edilmesiyle tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303...

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303 askerin daha karşılıklı olarak takas edilmesiyle tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

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