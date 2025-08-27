Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun

Almanya'daki Rheinmetall tesisinde uyarı: Rusya ve Çin uzun vadeli yüzleşmeye hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in "uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet" için hazırlandığını belirterek müttefik ülkelere savunma sanayisi üretim seviyelerini yüksek tutma çağrısı yaptı.

Rutte, ziyarette bulunduğu Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüss beldesinde, silah şirketi Rheinmetall'e ait top mermisi üretme tesisinin açılışında konuştu. Rutte, Moskova ve Pekin'in ordularını "şeffaflıktan uzak bir şekilde hız ve beceriyle" genişlettiğini söyledi.

Rutte, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: "Savunma sanayileri, sadece Moskova ve Pekin'deki büyük geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, etki alanlarını güvence altına almak, güçlerini göstermek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmak için inanılmaz bir hızla silah ve askeri teçhizat üretiyor."

Genel Sekreter, Rusya'nın bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretmesinin beklendiğini; Çin'in ise dünyanın en büyük donanmasına ve savunma şirketlerinden bazılarına sahip olduğunu vurgulayarak "Orduları açık bir yönde güçleniyor. Bizimle uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet için hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rutte, birliklerin gemi, uçak, tank ve insansız hava araçları gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu; NATO ülkelerinin savunma sanayilerinin bu malzemeleri "her zamankinden daha hızlı üretip teslim etmesi" gerektiğini söyledi. Ayrıca, caydırıcılığın sadece harcama hedefleriyle ölçülemeyeceğini belirterek, "Caydırıcılık yüzde 5'ten gelmez, caydırıcılık potansiyel düşmanlarla gerçekten savaşabilme kabiliyetinden gelir." dedi.

Rutte, Avrupa'nın yıllık top mermisi üretme kapasitesinin iki yıl öncesine göre altı kat artarak bu yılın sonunda 2 milyon mermi seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti ve bu çabanın tanklar, hava savunma sistemleri ve füzeler gibi daha karmaşık yeteneklerin üretimini artırmak için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını bitirirken Rutte, Rheinmetall ve transatlantik savunma sanayi tabanındaki herkesi üretim seviyelerini yüksek tutmaya, çıtayı yükseltmeye ve ittifak genelinde, özellikle Ukrayna gibi ortaklarla birlikte daha fazlasını yapmak için fırsatları değerlendirmeye davet etti: "Savunma yeteneklerimizi üstün, savunma sanayimizi başarılı ve NATO'yu güçlü tutmanın yolu budur."