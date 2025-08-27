DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun

Mark Rutte, Almanya'da Rheinmetall tesisinde müttefikleri savunma sanayisi üretim seviyelerini yükseltmeye çağırdı; Rusya ve Çin uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:03
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun

Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun

Almanya'daki Rheinmetall tesisinde uyarı: Rusya ve Çin uzun vadeli yüzleşmeye hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in "uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet" için hazırlandığını belirterek müttefik ülkelere savunma sanayisi üretim seviyelerini yüksek tutma çağrısı yaptı.

Rutte, ziyarette bulunduğu Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüss beldesinde, silah şirketi Rheinmetall'e ait top mermisi üretme tesisinin açılışında konuştu. Rutte, Moskova ve Pekin'in ordularını "şeffaflıktan uzak bir şekilde hız ve beceriyle" genişlettiğini söyledi.

Rutte, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: "Savunma sanayileri, sadece Moskova ve Pekin'deki büyük geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, etki alanlarını güvence altına almak, güçlerini göstermek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmak için inanılmaz bir hızla silah ve askeri teçhizat üretiyor."

Genel Sekreter, Rusya'nın bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretmesinin beklendiğini; Çin'in ise dünyanın en büyük donanmasına ve savunma şirketlerinden bazılarına sahip olduğunu vurgulayarak "Orduları açık bir yönde güçleniyor. Bizimle uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet için hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rutte, birliklerin gemi, uçak, tank ve insansız hava araçları gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu; NATO ülkelerinin savunma sanayilerinin bu malzemeleri "her zamankinden daha hızlı üretip teslim etmesi" gerektiğini söyledi. Ayrıca, caydırıcılığın sadece harcama hedefleriyle ölçülemeyeceğini belirterek, "Caydırıcılık yüzde 5'ten gelmez, caydırıcılık potansiyel düşmanlarla gerçekten savaşabilme kabiliyetinden gelir." dedi.

Rutte, Avrupa'nın yıllık top mermisi üretme kapasitesinin iki yıl öncesine göre altı kat artarak bu yılın sonunda 2 milyon mermi seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti ve bu çabanın tanklar, hava savunma sistemleri ve füzeler gibi daha karmaşık yeteneklerin üretimini artırmak için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını bitirirken Rutte, Rheinmetall ve transatlantik savunma sanayi tabanındaki herkesi üretim seviyelerini yüksek tutmaya, çıtayı yükseltmeye ve ittifak genelinde, özellikle Ukrayna gibi ortaklarla birlikte daha fazlasını yapmak için fırsatları değerlendirmeye davet etti: "Savunma yeteneklerimizi üstün, savunma sanayimizi başarılı ve NATO'yu güçlü tutmanın yolu budur."

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi