Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırılarla ilgili açıklamasını ABD merkezli X platformu üzerinden paylaştı. Rutte, yaşananların Rusya konusunda temkinli ve kararlı olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Rutte'den net uyarı ve çağrı

Genel Sekreter, açıklamasında "Dün gece Kiev'e düzenlenen ve çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca "Ukrayna'nın kendini savunması ve kalıcı bir barış sağlaması için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamalıyız." çağrısında bulundu.

Can kayıpları, hasar ve uluslararası tepkiler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Kiev'deki AB Delegasyonu binası da saldırı nedeniyle hasar aldı; Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisi EEAS'ye çağrıldı.

Olay, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından da tepkiyle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Donald Trump ve Zelenskiy ile saldırıya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını, Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.