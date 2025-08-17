Ryazan'daki 'Elastik' Barut Fabrikası Patlamasında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Rusya'nın Ryazan bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde 'Elastik' isimli barut fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14, yaralananların sayısının 135 olduğu bildirildi.

Resmi Açıklama

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın fabrikanın atölyesinde gerçekleştiğini ve olayla ilgili gerekli değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.

Bölge Yönetimi ve Yas İlanı

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bölgede 18 Ağustos'ta yas günü ilan edildiğini ve kültürel, sosyal ile eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

Olayın Seyri ve İlk Kayıtlar

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar gördü.

İlk bildirimlerde patlama sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.