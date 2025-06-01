Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, aile ve nüfus konusundaki samimi adımlara her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Arıkan, "Saadet iktidarı"nı müjdelemek üzere toplandıklarını belirterek, merhum Necmettin Erbakan'dan aldıkları bayrağı daha da yükseğe taşıyacaklarını ifade etti. İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümüne denk gelen kongrede, tarihi başarının arkasındaki inanç ve akıl vurgusunu yaptığı konuşmasında, Milli Görüş'ün bu medeniyetin varisi olduğunu dile getirdi.

Toplumun karşılaştığı sorunlardan bahseden Arıkan, modern çağı tanımlayan cehalet, tembellik ve dijital esaret gibi meydan okumaların Türkiye'nin genç nüfus potansiyelini tehdit ettiğini belirtti. Bu meseleyi milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini ifade eden Arıkan, Aile ve nüfus konusunda atılacak her samimi adımı Saadet Partisi olarak destekleyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. dedi.

Milli Görüşçülere Emanete Sahip Çıkma Vurgusu

Arıkan, salonda bulunan modeli güzelleştiren Milli Görüşçülerin, mühim bir beldenin emanetçileri olduğuna dikkat çekti. "Emanete sahip çıkmak için 39 ilçede, 964 mahallede ve 33 bin 273 sandıkta nasıl muhteşem çalıştığınızı biliyorum. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız hem partimize hem Türkiye’ye ışık oluyor." dedi.

Doğu Türkistan ve Gazze'deki Vahşetler Gündemde

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, kongrede yaptığı konuşmada kalplerinin bir yanının Gazze'de attığını belirtti. Yalçınkaya, “Orada şehit düşen kardeşlerimizin feryadı dayanılmaz oldu. Bebeklerin yanı başında annelerinin, annelerin yanı başında bebeklerinin can verdiği Siyonist terörün acımasız vahşeti gözümüzün önündeki her tebessüme bir hüzün gölgesi düşürüyor.” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya ayrıca, Doğu Türkistan ve diğer bölgelerde yaşanan vahşetlerin herkesi derinden etkilediğini belirtti. Kongreyi, mazlumların sesi, şehitlerin hatırası ve adaletin haykırışı olarak gördüklerini vurguladı. Kongrede, tek aday olan Tuğrul Yalçınkaya ve yeni yönetim kurulu yeniden seçildi.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.