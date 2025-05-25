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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'daki il kongresinde insanları dinleyeceklerini belirtti. Gazze'deki duruma da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:44
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'da partisinin 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz," dedi.

Antalya'nın Ekonomik Gücü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede Arıkan, 1970'lerde merhum Necmettin Erbakan'ın fabrika temeli attığını hatırlattı. Ayrıca, Antalya'da organize sanayi bölgesi kurulduğu ve burada 325 üretim tesisi ile 18 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Tarımsal İhracat

Arıkan, Antalya'nın tarımsal ihracatının yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu da Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının neredeyse yarısı demek," şeklinde konuştu.

Gazze'de İnsanlık Suçu

Arıkan, Gazze'de insanlık suçu işlendiğine dikkat çekerek, "Her geçen gün bombaların şiddeti artarken sessizliğin dozunun da arttığını görüyoruz. Ancak milli görüşçüler olarak bu zulme alışmayacağız," dedi. Sadece kınamakla kalmayıp, somut adımlar atmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Somut Adımlar

Arıkan, Meclis Genel Kurulu'nda bir önerge verdiklerini hatırlatarak, "Gelin bu hatanızdan dönün, zulmü seyirci kalmaktan vazgeçin. Yoksa yarın çok geç olacak, dövecek dizimiz de kalmayacak," ifadelerini kullandı.

Teşkilat Güçlendirme

Kongrenin ardından ilçe teşkilatının yapısını güçlendirmek ve mahalle teşkilatlarını kurmak için saha siyasetinin önemine vurgu yapan Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz," dedi.

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin de, yarım asrı aşan davanın yükünü omuzlarında taşıdıklarını aktardı. Tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Tekin yeniden seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

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