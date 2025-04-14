Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri'de Kritik Ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerinde şehit ve gazi ailelerinin süreçlerdeki rolüne dikkat çekti. “Şehit aileleri ve gazi ailelerinin içerisinde olmadığı bir süreç, sağlıklı şekilde neticelendirilemeyecektir.” açıklamasında bulunan Arıkan, önemli mesajlar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’a Ziyaret

Kayseri'de gerçekleştirilen programlar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Arıkan, misafirperverliği için teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri'nin Türkiye’nin en güzel örnek şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, kenti etkileyen zirai don nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehit Aileleri ile Buluşma

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'u ziyaret eden Arıkan, burada şehit yakınlarıyla buluştu. Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının şehit ve gaziler sayesinde sürdüğünü belirterek, “Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu süreçlerin sağlıklı yönetilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Devlet Bahçeli'nin Süreci ve Önemi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin önemine dikkat çeken Arıkan, “Şehit aileleri ve gazi ailelerinin sürecin dışında kalması sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır.” dedi. Arıkan, bu kararların alınmasında şehit ve gazi ailelerinin görüşlerinin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yavuz'dan Önemli Açıklama

Yavuz da şehit ailelerinin vatan için büyük bedeller ödediğini ve yapılacak her türlü terörle ilgili görüşmelerde şehit aileleri ve gazilerin görüşlerinin alınmadan hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu

Ziyaretlerinin sonunda Arıkan, Erciyes Üniversitesi'ndeki Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)'nde incelemelerde bulundu ve üniversitedeki çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sağda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sağda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı (solda) makamında ziyaret etti.