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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kürt Meselesi ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, önemli sorunları siyasete kurban etmemek gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:43
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kürt Meselesi ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Basın Toplantısı Düzenledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kürt meselesi ve ülkenin ekonomik durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Kürt meselesi gibi hassas ve köklü sorunların, seçim kazanma ya da Anayasa değişikliğiyle yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi, telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara neden olacaktır" dedi.

Ekonomide İyileşme Yok

Geçtiğimiz yılın emekliler ve asgari ücretliler için zor geçtiğini belirten Arıkan, Türkiye'nin ekonomik durumunda yaşanan olumsuz gelişmeleri ele aldı. Mecliste milletvekillerinin itirazlarına rağmen iktidarın oylarıyla kabul edilen 2025 bütçesinin önümüzdeki yılın zor geçeceğine işaret ettiğini söyledi.

Suriye ve Bölgesel Gelişmeler

Arıkan, Baas rejiminin 61 yıl sonra devrilmesini tarihi bir kırılma olarak değerlendirerek, halkın taleplerinin istismar edilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusunda daha aktif bir rol alması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon ve Zamlar Üzerine Değerlendirme

Enflasyon veri oranlarının kira, gıda ve enerji zamlarıyla doğru orantıda olmadığını ifade eden Arıkan, "Vergi ve harçlara yapılan zamlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşiyor" diye konuştu.

Siyasi Hesaplar ve Çözüm Önerileri

Arıkan ayrıca, Türkiye'nin menfaatleri ve bölgenin barışını önceliklendiren bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getirerek, Kürt meselesinin terör ekseninde hapsedilmekten kurtarılması gerektiğini söyledi. "Adada konuşanların siyasete katıldığı, salonda konuşanların nezarete atıldığı bir süreç, hiçbir yaraya merhem olmaz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, çözüm önerilerinin açık olmakla birlikte, sürecin siyasi hesaplara kurban edilmemesi ve tüm tarafların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Kamu güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

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