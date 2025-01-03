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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK'i enflasyonu düşük göstermekle suçladı, emekli ve memurların haklarını tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:23
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) enflasyonu düşük göstermeye yönelik çabaları nedeniyle eleştirdi. Arıkan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili kurum önünde yaptığı açıklamada, söz konusu veriler ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri arasında büyük farklılıklar bulunduğuna dikkat çekti.

“Milyonlarca emekli ve memurun maaşının belirleneceği bir ayda enflasyon rakamlarının bu kadar düşük gösterilmesi, insanların cebinden alenen haklarının çalınması demektir.” diyen Arıkan, ülkesindeki yüksek enflasyon ve derinleşen yoksulluğun, iktidarın iktidara gelmesinden bu yana, yani Eylül 2021'den itibaren bilerek ve isteyerek uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Son olarak, TÜİK'in görevinin halk için adaletli veri sunmak olduğunu belirten Arıkan, açıklanan rakamların bu karmaşadan oldukça uzak olduğunu sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili kurum önünde açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili kurum önünde açıklamalarda bulundu.

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