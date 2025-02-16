Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'nde algıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Saadet Partisi'nde Algıyla Mücadele Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede içeriklerin aile yapısına olan olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Aile Yapısına Yönelik Televizyon Programlarının Tehditleri

Arıkan, sabah kuşağı televizyon programlarının çoğunun aile yapısının altına dinamit döşediğini belirterek, "'Aile Yılı'nda dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız, iktidara sesleniyorum; Halep oradaysa, arşın da burada. Gelin o gündüz kuşağı programlarına elinizdeki yetkilerle müdahale edin," dedi.

Yeni Nesil Siyaset Yaklaşımı

Yeni nesil siyaset anlayışı ile Türkiye'deki sorunlara çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade eden Arıkan, "Kendi '5G'mizi 2025 yılında ilan edeceğiz. Bizim 5G'mizin birinci maddesi güven olacak. İnsanları dinleyeceğiz, anlayacağız ve sorunlarına çözüm bulacağız," şeklinde konuştu.

Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Son 3 seçimin sonuçlarına dikkat çeken Arıkan, seçimlerin %52'ye %48 ile sonuçlandığını hatırlatarak, "Bu da bize şunu gösteriyor; bugünkü tempodan daha fazla gayret göstermeliyiz. Tekirdağ'da sıkılmadık el, Türkiye'de sıkılmadık el bırakmamalıyız. Algıyla mücadelenin yolu, seçmenle yüz yüze gelmektir," ifadelerini kullandı.

Kongrede Yeniden Halil İbrahim Kart Seçildi

Kongre sonunda yapılan seçimde Halil İbrahim Kart, il başkanlığına yeniden seçildi. Kongreye CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (Ortada), partisinin İsmet İnönü Spor Salonu'nda...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (Ortada), partisinin İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (Ortada), partisinin İsmet İnönü Spor Salonu'nda...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (Ortada), partisinin İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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