Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze İçin Dünya'ya Çağrıda Bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de düzenlenen partisinin 7. Olağan İl Kongresinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kongrede, Gazze'deki insani krize dikkat çeken Arıkan, "Tüm dünya bir şeyler yapabilmek için daha ne kadar insanın ölmesini bekliyor?" şeklinde konuştu.

Gazze'deki İnsani Dramanın Altını Çizdi

Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede, birlik ve beraberliğe vurgu yapan Arıkan, partilerine destek veren herkese teşekkür etti. Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Arıkan, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşanan dramı dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 55 binin üzerinde olduğunu hatırlatan Arıkan, bu kayıpların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı. 200 binden fazla kayıp olduğunu ifade eden Arıkan, ateşkes sonrası bile 1391 Gazzeli'nin şehit edildiğini aktardı.

Arıkan, bayram sabahı 13'ü çocuk 33 mazlumun katledildiğini belirterek, "O 13 çocuğun üzerinde bayramlıkları vardı. O çocukların bayramlıkları kefenleri oldu. Bunlar birer rakam değil, bunlar birer insan, anne, baba, evlat." diyerek yaşananları büyük bir öfkeyle eleştirdi.

Dünya'ya Seslendi

"Bundan daha vahşi bir soykırım olur mu Allah aşkına? Bundan daha net bir savaş suçu olur mu?" diyen Arıkan, Gazze alev alev yanarken konuşanları susturan herkesin zulmün ortağı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bölgenin lideri olarak masaya yumruğunu vurması gerektiğinin altını çizen Arıkan, bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kongreye CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de katıldı. Yapılan seçimde mevcut başkan Erdal Altun yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisince Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisince Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.