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Saadet Partisi'nden 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

İsa Mesih Şahin, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi ve adalet reformu çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:06
Saadet Partisi'nden 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

Saadet Partisi'nden Kritik Açıklama

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 9. Yargı Paketi görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Reformu Çağrısı

Şahin, iktidara yönelik yaptığı çağrıda, "Gelin, Türkiye'nin önemli sorunlarına yönelik bir adalet reformunu milletin derdine derman olacak şekilde birlikte yapalım." ifadelerini kullandı.

Gençlerin KYK Kredilerine Dikkat Çekti

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Şahin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredilerinin geri ödemesi konusunda bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Bu kredilerin gençler için önemli bir destek sağladığını vurgulayan Şahin, özellikle işsiz gençlerin geri ödemelerinde sıkıntı yaşandığını ifade etti.

İşsiz Gençler İçin Önlem

İş bulamayan gençlerin iki yıl içinde kredilerini ödemek zorunda kalmalarının sorun yarattığını belirten Şahin, kanun teklifinin gençlerin KYK kredi ödemelerinin başlatılmaması için hazırlandığını ve bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.

Yargı Paketinin Yetersizliği

Şahin, 9. Yargı Paketi'nin kamuoyunda büyük beklentiler oluşturmasına rağmen bu beklentileri karşılayamadığını söyledi. Uzayan yargılamalar ve liyakat sorunları gibi konulara dikkat çekti.

Cezasızlık Algısı Üzerine Gündem

Türkiye'de adalet bekleyen kitlesel mağdurların olduğunu vurgulayan Şahin, düzenlemede Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayıldığını ifade etti. "Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenleme gerekir." dedi.

Sonuç Olarak

Şahin, "Derdimiz, Türkiye'nin gerçekten bir adalet reformuyla buluşturulması. Adil, eşitlikçi bir infaz rejimi düzenlemesine ihtiyacımız var. Bu konuda iktidara düşen sorumlulukları yerine getirmesidir." diyerek sözlerini tamamladı.

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