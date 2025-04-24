DOLAR
38,31 0,06%
EURO
43,74 -0,7%
ALTIN
4.112,66 -0,93%
BITCOIN
3.584.931,63 0,17%

Saadet Partisi'nden Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun'da yaptığı açıklamalarda çözüm odaklı muhalefet sözü verdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:44
Saadet Partisi'nden Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da Konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşmasında, partinin yaklaşımını ve Türkiye'nin siyasi durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

''Rakip Değil, Düşman Gibi Hareket Edemeyiz''

Arıkan, siyasi partilerin rakip değil de düşman gibi hareket etmesinin Türkiye için herhangi bir kazanım getiremeyeceğini belirtti. Kutuplaştırıcı söylemleri eleştiren Arıkan, şöyle devam etti: “Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız.”

AK Parti İktidarına Yapıcı Muhalefet

Başkan Arıkan, AK Parti iktidarının seçimlerin ardından 5 yıl daha ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğunu dile getirerek, “Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanına sahip oldu. Bu dönemde biz, yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz.” dedi.

Emperyalist Güçler ve Yerel Sorunlar

Bölgedeki olağanüstü hadiseleri de gündeme getiren Arıkan, “Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Özellikle Suriye'de, Filistin'de ve birçok yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler, bizi son derece tedirgin ediyor. Gündemdeki iç tartışmalarla kaybettiğimiz zamanlar, bizler için herhangi bir kazanım sağlamıyor.” ifadesini kullandı.

23 Nisan Kutlaması ve Küresel Sorunlar

Arıkan, dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda içlerinin burkunduğunu ifade ederek, “Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna gibi bölgelerde çocuklarımız katlediliyor.” şeklinde konuştu. Son 19 ayda Gazze'de 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Arıkan, 200 bin insanın kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında bir konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı Ziyaret Etti
2
Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni Ziyaret Etti
3
Elazığ'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
4
Ankara'da Freni Boşalan İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı
5
Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Kerkük'te Coşkuyla Kutladı
6
Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
7
Aydın'da Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcı Tutuklandı

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu