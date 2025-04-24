Saadet Partisi'nden Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da Konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşmasında, partinin yaklaşımını ve Türkiye'nin siyasi durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

''Rakip Değil, Düşman Gibi Hareket Edemeyiz''

Arıkan, siyasi partilerin rakip değil de düşman gibi hareket etmesinin Türkiye için herhangi bir kazanım getiremeyeceğini belirtti. Kutuplaştırıcı söylemleri eleştiren Arıkan, şöyle devam etti: “Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız.”

AK Parti İktidarına Yapıcı Muhalefet

Başkan Arıkan, AK Parti iktidarının seçimlerin ardından 5 yıl daha ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğunu dile getirerek, “Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanına sahip oldu. Bu dönemde biz, yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz.” dedi.

Emperyalist Güçler ve Yerel Sorunlar

Bölgedeki olağanüstü hadiseleri de gündeme getiren Arıkan, “Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Özellikle Suriye'de, Filistin'de ve birçok yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler, bizi son derece tedirgin ediyor. Gündemdeki iç tartışmalarla kaybettiğimiz zamanlar, bizler için herhangi bir kazanım sağlamıyor.” ifadesini kullandı.

23 Nisan Kutlaması ve Küresel Sorunlar

Arıkan, dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda içlerinin burkunduğunu ifade ederek, “Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna gibi bölgelerde çocuklarımız katlediliyor.” şeklinde konuştu. Son 19 ayda Gazze'de 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Arıkan, 200 bin insanın kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında bir konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında bir konuşma yaptı.