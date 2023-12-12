Saadet Partisi Vekili Hasan Bitmez TBMM'de kürsüde bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında aniden bayıldı. Bitmez'in bayılması üzerine, TBMM'deki doktor milletvekilleri hemen müdahalede bulundu.

Saadet Partisi Vekili Hasan Bitmez TBMM'de kürsüde bayıldı
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TBMM'de konuşma yapmak için kürsüye çıkan Saadet Partisi Vekili Hasan Bitmez birden fenalaştı ve kürsüde baygınlık geçirdi. İlk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bitmez hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Bayılma anına dair yapılan alınan bilgilere göre, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, konuşmasını tamamladıktan hemen sonra kürsüden ayrılırken aniden bayıldı. Olay sırasında, Bitmez'in kafasının hemen kürsünün yan tarafında bulunan merdivene çarptığı gözlemlendi. Acil sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edilen Bitmez'in şu anki sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. 

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Aynı zamanda, Hasan Bitmez'in bayılması anında mecliste konuşmacıyı dinleyen doktor milletvekilleri hızla Bitmez'e ilk müdahaleyi yerine getirdi. İlk müdahale sırasında Hasan Bitmez'e kalp masajı uygulandı. Bu süreç yaklaşık 10 dakika sürdü ve ardından Meclis sağlık ekipleri acil bir şekilde Genel Kurul salonuna geldi. Bitmez, sedyeye alınarak hızla hastaneye sevk edildi. 

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