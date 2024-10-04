Şaban Yılmaz'a Veda Töreni Düzenlendi

Yargıtay Üyeliğine Atanan Şaban Yılmaz için Veda Töreni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasının hemen ardından, İstanbul Adliyesi'nde duygusal bir veda töreni düzenlendi.

Katılımcılar ve Mesajlar

Tören, adliyenin A kapısında gerçekleştirildi ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, başsavcı vekilleri ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Bekir Altun, törende yaptığı konuşmada Yılmaz'ın çözüm odaklı çalışma metodunu övdü ve "Kendisine en derin şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum," dedi.

Şaban Yılmaz'ın Mesajı

Görev süresini tamamlayan Şaban Yılmaz, 4 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını belirterek, vicdanlı, merhametli ve adaletli bir çalışma anlayışı benimsediğini ifade etti. Yılmaz, mağdurun sesi olmanın önemine dikkat çekti.

Yeni Atamalar

Bunun yanı sıra, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekilliğinden Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Yılmaz, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Adalet Bakan Yardımcısı olduğunu hatırlattı ve İstanbul Adliyesinin bir bakan yardımcısı daha çıkardığını vurguladı.

Törenin Sonu

Konuşmaların ardından Şaban Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın (sağ3)Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla İstanbul Adliyesinde veda töreni düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın (sağ3)Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla İstanbul Adliyesinde veda töreni düzenlendi.