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Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden 35. Yıl Giysi Koleksiyonu Defilesi

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. yılını 'Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek' temasıyla kutladı ve özel bir koleksiyon tanıttı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 22:47
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden 35. Yıl Giysi Koleksiyonu Defilesi

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde 35. Yıl Kutlaması

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünü özel bir defile ile kutladı. "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek" temalı bu etkinlik, Beylerbeyi'ndeki enstitü binasında sanatseverleri buluşturdu.

Koleksiyonun Temaları

Etkinlikte tanıtılan koleksiyon, geleneksel Türk sanatlarından ilham alarak modern çizgilerle yeniden yorumlanan toplam 35 parçadan oluşuyor. Enstitü Müdürü Çiğdem Yıldız öncülüğünde hazırlanan koleksiyon, "Kökler", "Dönüşüm" ve "Ufuk" başlıkları altında üç ana tema etrafında şekillendi. Bu temalarla geçmişten geleceğe uzanan estetik bir köprü kurmak hedefleniyor.

Yıldız'ın Mesajı

Defilede konuşan Yıldız, koleksiyonu kısa bir süre içinde hazırladıklarını belirtirken, katılımcılara teşekkür etti. Yıldız, şunları ifade etti: "Burada çok kıymetli bir emanete sahip çıkıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bütün ekip arkadaşlarım, öğretmenlerim ve ustalarımız çok özveri gösterdiler. Nice yıllarda çok daha güzel işlerde birlikte olmayı diliyorum."

Kültürel Zenginlik ve Katılım

Anadolu'nun kültürel zenginliğinin çağdaş çizgilerle yeniden yorumlandığı bu etkinliğe, kültür, sanat ve moda dünyasında tanınmış birçok isim katıldı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek"...

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek" temalı özel bir giysi koleksiyonunu tanıttı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek"...

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, 35. kuruluş yıl dönümünde "Bir Ucunda Gelenek, Bir Ucunda Gelecek" temalı özel bir giysi koleksiyonunu tanıttı.

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