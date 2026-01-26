Sabiha Gökçen’den Ljubljana’ya Direkt Uçuşlar Başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa bağlantı portföyüne Slovenya’nın başkenti Ljubljana'yı ekledi. Pegasus Hava Yolları tarafından işletilecek yeni direkt uçuşlar, bugün düzenlenen resmi törenle hizmete alındı.

Tören ve katılımcılar

Açılış törenine Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Fahri Konsolos Mustafa Başar Arıoğlu, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, PGS Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, PGS Satış Direktörü Emre Pekesen, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ve terminal çalışanları katıldı.

Yetkililerden değerlendirmeler

Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj törende şunları söyledi: "Yeni bir havayolu şirketi sadece bir seyahat aracı değil, aynı zamanda insanları birbirine bağlamanın bir yoludur. Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yeri var ve bence bu karşılıklı bir durum. Bu yüzden uçakların dolu olacağından şüphem yok. Hem iki ülke hem havayolu şirketi hem de bu havalimanı için çok güzel bir hikayemiz olacağını düşünüyorum. İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan Slovenya vatandaşları arasında bu haberin oluşturduğu heyecanı bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yeni hat, İstanbul’u, Türkiye’yi deneyimlemek isteyen veya Ljubljana’yı görmek isteyenler için yeni bir fırsat oluşturuyor".

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk ise katkılarını şöyle aktardı: "Pegasus’ta havacılığı sadece bir ulaşım hizmeti olarak görmüyoruz. Yolculuğu erişilebilir, dijital ve müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Ljubljana’ya direkt uçuşların başlatılması bu yolculukta önemli bir adım. Bugün Pegasus, küresel olarak en verimli ve en hızlı büyüyen düşük maliyetli havayollarından biridir. Genç filomuz, dijitalleşme odaklı iş modelimiz ve yüksek operasyonel disiplinimiz sayesinde, aslında yeniliği başlatan, statükoyu sorgulayan, herkesin bildiği ve havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik. Şu anda misafirlerimizi 55 ülkede 158 destinasyona bağlıyor ve herkes için erişilebilir bir havayolu deneyimini güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz. Bu uçuşları turizme, ticarete ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandıracak güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Ljubljana da İstanbul da çok güzel şehirler. Hem Türk turistler hem de Sloven turistler için bu yeni hat iyi bir destinasyon olacak. Gelecek için net bir vizyonumuz var: daha dijital, daha sürdürülebilir, daha bağlantılı, herkes için daha erişilebilir bir havacılık deneyimi. Dolayısıyla burada atılan her adım aslında bu vizyonun bir parçası".

ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, Pegasus ile ISG’nin 20 yıldır devam eden iş birliğini hatırlatarak: "Bu uzun soluklu yolculuk, ortak vizyonumuzun bir kanıtı olarak havalimanımızın istikrarlı büyümesinin ve operasyonel mükemmelliğin temel taşı olmaya devam etmektedir." Maybek ayrıca Ljubljana’nın İstanbul’a "mükemmel bir kardeş şehir" olduğunu belirtti ve yeni hattın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ise sözlerinde şunlara dikkat çekti: "İstanbul’da sadece altı aydır yaşıyorum ve buradaki misafirperverliğin ne kadar derin bir kültürel kimlik olduğunu, her yolcunun seyahat deneyimine yansıtmaya çalıştığımız bir şey olduğunu bizzat gördüm. Bugünkü önceliğimiz operasyonel verimlilik, güvenli seyahat ve maksimum müşteri memnuniyeti sunabilmek. Pegasus’un ağını büyütmeye ve hava yolculuğuna erişimi genişletmeye devam etmesini güçlü biçimde destekliyoruz. Bu bağlantı ile üç kıtayı birbirine bağlayan önemli bir havacılık merkezi olarak rolümüzü güçlendiriyoruz. Malezya Havaalanları’nın stratejik liderliği altında, Sabiha Gökçen’i bir havaalanından daha fazlası olarak işletiyoruz. Bizim için burası, bağlantı, ticaret ve müşteri deneyimi yoluyla değer katan bir platformdur. Bu, sadece bir havaalanından daha fazlası olma sözümüzün özüdür. Bu yeni bağlantıyla Ljubljana’dan İstanbul’a herkesi bekliyor, Pegasus Havayolları ile güçlü ortaklığımızı sürdürecek yeni adımlar için heyecanlanıyoruz".

Hat bilgileri ve operasyona ilişkin detaylar

Kurdele kesiminin ardından hattın resmi açılışı gerçekleştirildi ve yeni hattın ilk uçağı Ljubljana’ya uğurlandı. Yolculara Gate bölgesinde Türk lokumu ikram edildi ve anı fotoğrafları çekildi.

İki şehir ortalama 2 saat 20 dakikalık uçuşla birbirine bağlandı. SAW - LJU hattındaki seferler haftada 3 frekans ile Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Sabiha Gökçen’in ağı ve Ljubljana’nın rolü

Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni iş birliğiyle birlikte 23 havayolu ile 55 ülkede, 39’u iç hat, 115’i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlı bulunuyor. Bugün başlayan SAW - LJU hattı, Sabiha Gökçen’in Slovenya’daki ilk doğrudan bağlantısı olurken Türkiye ile Slovenya arasındaki ulaşım seçeneklerini genişletiyor.

Ljubljana: Orta Avrupa ile Balkanlar arasında stratejik merkez

Slovenya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Ljubljana’nın isminin Slovence’de "sevgili" anlamına gelen bir kelimeden türediği düşünülüyor. Viyana, Budapeşte ve Venedik arasında özel bir konuma sahip olan Ljubljana, Avrupa’nın en yeşil ve en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehir, Orta Avrupa ile Balkanlar arasında önemli bir bağlantı noktası olarak hem turizm hem de iş seyahatleri açısından güçlü potansiyele sahip.

Sonuç: Sabiha Gökçen’in Ljubljana bağlantısı, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkileri güçlendirirken yolculara Orta Avrupa’nın kalbine doğrudan erişim sağlayacak yeni bir seçenek sunuyor.

