Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Sabit Akın Zaimoğlu Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine resmen başladı.

Atama kararı ve göreve başlangıç

Görev ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirildi. Kararnameye göre Zaimoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı ve yeni görevine başladı.

Önceki müdürle ilgili kararname kapsamı

Aynı kararnameyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.