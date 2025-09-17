Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa'dan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı ve yeni görevine başladı. Aynı kararnameyle İlker Arslan merkeze alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:31
Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Sabit Akın Zaimoğlu Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine resmen başladı.

Atama kararı ve göreve başlangıç

Görev ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirildi. Kararnameye göre Zaimoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı ve yeni görevine başladı.

Önceki müdürle ilgili kararname kapsamı

Aynı kararnameyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
3
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
4
Bakan Kurum, AK Parti'ye Katılan Gürzel ve Ayduğan'ı Kabul Etti
5
Costa'dan AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Paketine Destek
6
AA Başkanı Serdar Karagöz TEKNOFEST'te 'Alan'ı Ziyaret Etti
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65'e Yükseldi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa