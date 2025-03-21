Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Umut: Çadır Kent Açılışı Gerçekleşti

Sadakataşı Derneği, Gazze'de 500 çadır kapasiteli çadır kent açarak, evsiz ailelere barınma imkanı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:58
Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Umut: Çadır Kent Açılışı Gerçekleşti

Sadakataşı Derneği Gazze'de Çadır Kent Açılışı Yaptı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları sonucunda evlerini kaybeden 500 Gazzeli aile için kurduğu Sadakataşı Çadır Kentinin ilk etabını açtı. Toplamda 500 çadırın yer alacağı bu çadır kent, bölgedeki barınma sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.

Çadır Kentteki Hizmetler

İlk etapta 250 çadırın kurulumunun tamamlandığı çadır kentte, ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlar da hayata geçirildi. Bu alanlar arasında mescit, oyun parkı, tuvalet ve duş tesisleri bulunuyor. Dernek gönüllüleri, yerleştirilen çadırlarda yaşayan ailelere yastık, battaniye, kilim ve mutfak malzemeleri dağıtarak ilk desteklerini sağladı.

Ramazan’a Özel İftar Organizasyonu

Çadır kentte çadırlarda kalacak Gazzeli ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her aileye Ramazan kumanyası dağıtılacak. Ayrıca, Sadakataşı gönüllü ekibi, açılış programında kurduğu iftar sofralarında 1500 kişiyle buluştu. Dernek, Ramazan ayı boyunca bu organizasyonlarına devam edecek.

Önemli İhtiyaçlara Yanıt

500 kişilik mescit ve çocukların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak oyun parkı ile bölgedeki ailelerin ibadet ve sosyal hayatlarına katkıda bulunulması hedefleniyor. Çadır kentte, hijyen koşullarının sağlanması için toplamda 50 adet tuvalet ve duş alanı da inşa edildi.

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