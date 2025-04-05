DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Sadri Alışık, 100. Doğum Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Usta sanatçı Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında düzenlenen törenle anıldı; oğlu Kerem Alışık duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:41
Sadri Alışık, 100. Doğum Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Sadri Alışık, Mezarı Başında Anıldı

Usta sanatçı Sadri Alışık, doğumunun 100. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anlam dolu bir törenle anıldı. Törene, Alışık’ın oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Alışık, babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Ruhu yaşatmanın önemine vurgu yapan Kerem Alışık, "Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100. doğum günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Kerem Alışık'ın Duygu Dolu Konuşması

Kerem Alışık, tüm İstanbul ile özdeşleşmiş olan babası Sadri Alışık’a duyduğu saygıyı şu sözlerle ifade etti: "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın... Hepsinde bizler için biraz hüzün, biraz kahkaha gizliydi. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi çok zordu."

Bu duygusal anlarda, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Konservatuvarı'ndan mezun olan Şevval Diyartepe, Sadri Alışık için yazdığı mektubu okuyarak ona duyduğu özlemi ifade etti. Mektubunda, "Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Her şey için teşekkür ederiz," diye belirtti.

Sadri Alışık'ın Biyografisi

Tiyatro ve sinema dünyasının efsane ismi Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya olan ilgisini, okul piyeslerinde gösterdi ve 1939'da amatör olarak sahneye adım attı. 1944'te ise Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle sinemaya geçiş yaptı.

İlk olarak dikkatleri çeken eğri selamıyla "Turist Ömer" karakteri, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sadri Alışık, "Ofsayt Osman" gibi karakterlerle sinema severlerin gönlünde taht kurdu. Fakir ama gururlu, zeki ve neşeli karakterleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. 18 Mart 1995'te hayata veda eden Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sadri Alışık'ın rol aldığı başlıca filmler arasında "Çakırcalı Mehmet Efe", "Hürriyet Şarkısı", "Ayşecik Yavru Melek" ve "Yengeç Sepeti" gibi yapımlar yer almaktadır.

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen...

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen törenle yad edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen...

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen törenle yad edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
3
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
4
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor