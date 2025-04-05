Sadri Alışık, 100. Doğum Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Sadri Alışık, Mezarı Başında Anıldı

Usta sanatçı Sadri Alışık, doğumunun 100. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anlam dolu bir törenle anıldı. Törene, Alışık’ın oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Alışık, babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Ruhu yaşatmanın önemine vurgu yapan Kerem Alışık, "Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100. doğum günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Kerem Alışık'ın Duygu Dolu Konuşması

Kerem Alışık, tüm İstanbul ile özdeşleşmiş olan babası Sadri Alışık’a duyduğu saygıyı şu sözlerle ifade etti: "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın... Hepsinde bizler için biraz hüzün, biraz kahkaha gizliydi. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi çok zordu."

Bu duygusal anlarda, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Konservatuvarı'ndan mezun olan Şevval Diyartepe, Sadri Alışık için yazdığı mektubu okuyarak ona duyduğu özlemi ifade etti. Mektubunda, "Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Her şey için teşekkür ederiz," diye belirtti.

Sadri Alışık'ın Biyografisi

Tiyatro ve sinema dünyasının efsane ismi Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya olan ilgisini, okul piyeslerinde gösterdi ve 1939'da amatör olarak sahneye adım attı. 1944'te ise Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle sinemaya geçiş yaptı.

İlk olarak dikkatleri çeken eğri selamıyla "Turist Ömer" karakteri, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sadri Alışık, "Ofsayt Osman" gibi karakterlerle sinema severlerin gönlünde taht kurdu. Fakir ama gururlu, zeki ve neşeli karakterleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. 18 Mart 1995'te hayata veda eden Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sadri Alışık'ın rol aldığı başlıca filmler arasında "Çakırcalı Mehmet Efe", "Hürriyet Şarkısı", "Ayşecik Yavru Melek" ve "Yengeç Sepeti" gibi yapımlar yer almaktadır.

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen törenle yad edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında düzenlenen törenle yad edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.