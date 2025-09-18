Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Prof. Dr. Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlatmıştı. (Anadolu Ajansı - 13.02.2025)