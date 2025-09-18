Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:47
Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı

Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete duyurusu üzerinden kamuoyuna iletildi. Kararda yer alan düzenleme doğrultusunda Prof. Dr. Safi Arpaguş yeni görevine getirildi.

İlgili karar ve atama bilgileri Resmi Gazete'de yayımlanan metinle resmiyet kazandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Prof. Dr. Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlatmıştı. (Anadolu Ajansı - 13.02.2025)

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi
2
Kocaeli Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı
5
Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
6
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. Yılını Bişkek'te Kutladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa